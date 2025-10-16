L’art de la complexité Edgar Morin, Don Quichotte, et nous. Mucem Marseille 2e Arrondissement

La Semaine de la Pop Philosophie, conçue en 2009 par Jacques Serrano, revient pour sa dix-septième édition avec une invitation à penser contre les courants réducteurs du simplisme et les séductions faciles du populisme.

Plus qu’une thématique, l’invitation à penser contre les courants réducteurs du simplisme et les séductions faciles du populisme est un impératif moral qui nous appelle à énoncer collectivement, avec des personnalités des mondes intellectuel, scientifique, artistique et politique, un éloge de la complexité.











– La complexité en acte

Une performance d’Ousama Bouiss, enseignant-chercheur à CY Cergy Paris Université.







– Homo indisciplinatus

Extrait du film Homo Indisciplinatus (2019) sur la complexité vue par Edgar Morin, réalisé par Abdel Aouacheria.







– Don Quichotte et la complexité

Conférence de Françoise Gaillard, philosophe et historienne des idées.







– Le courage de la nuance

Rencontre avec Jean Birnbaum, critique littéraire, directeur du Monde du Livre et essayiste. .

English :

La Semaine de la Pop Philosophie, conceived in 2009 by Jacques Serrano, returns for its seventeenth edition with an invitation to think against the reductive currents of simplism and the easy seductions of populism.

German :

Die 2009 von Jacques Serrano konzipierte Woche der Pop-Philosophie kehrt in ihrer siebzehnten Ausgabe mit einer Einladung zum Denken gegen die reduzierenden Strömungen des Simplizismus und die leichten Verführungen des Populismus zurück.

Italiano :

La Semaine de la Pop Philosophie, ideata nel 2009 da Jacques Serrano, torna per la sua diciassettesima edizione con un invito a riflettere contro le correnti riduttive del semplicismo e le facili seduzioni del populismo.

Espanol :

La Semaine de la Pop Philosophie, concebida en 2009 por Jacques Serrano, vuelve en su decimoséptima edición con una invitación a pensar contra las corrientes reductoras del simplismo y las fáciles seducciones del populismo.

