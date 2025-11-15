L’Art de la Déduction Fabrique à Impros (La) Nantes

L’Art de la Déduction Fabrique à Impros (La) Nantes samedi 15 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-15 17:30 – 18:45

Gratuit : non Tarif unique : 10 € Tout public

Une aventure sherlockholmesque improvisée !Dans la brume feutrée des années 50 à Londres, les crimes et disparitions inquiétantes sont monnaie courante. Alors qu’un nouveau drame vient de se produire, les détectives de l’agence Clues Consulting située au 221B Conan Street sont missionnés par la police de la ville afin de mener l’enquête. Jusqu’ici, leurs talents de déduction incontestables ont toujours fait leurs preuves… Cette fois-ci, parviendront-ils et elles à résoudre l’énigme qui les attend ? Au fil des indices récoltés sur le terrain, suivez-les jusqu’à ce que le mystère soit percé !Avec Ange-Marine Chenevat, Timothé Dauplay et Aurélien Daunay.Durée : 1h10.Tout public.Billetterie

Fabrique à Impros (La) Centre-ville Nantes 44000

https://lafabriqueaimpros.com/ https://www.facebook.com/events/2540411882995799/2540411892995798/?locale=fr_FR