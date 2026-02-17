L’Art de la Déduction| Les Complices Impro La Cour des miracles Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-25 20:30 – 21:30

Gratuit : non Tarif unique : 15€ Tarif unique : 15€ Adulte, En famille, Etudiant, Personne en situation de handicap, Senior, Tout public

Une aventure sherlockholmesque improvisée.Dans la brume feutrée des années 1950 à Londres, les crimes et disparitions inquiétantes sont monnaie courante. Alors qu’un nouveau drame vient de se produire, les détectives de l’Agence Clues Consulting, située au 221B Conan Street, sautent sur l’occasion pour mener l’enquête à leur manière. Jusqu’ici, leurs talents de déduction incontestables ont toujours fait leurs preuves… Cette fois-ci, parviendront-ils et elles à résoudre l’énigme qui les attend ?Au fil des indices récoltés sur le terrain, suivez-les jusqu’à ce que le mystère soit percé !Spectacle proposé par la compagnie Les Complices Impro.Avec : Timothé Dauplay, Morgane Antunes et Adrien Chauvin.Mise en scène : Ange-Marine Chenevat et Timothé Dauplay.Durée : 1h.Tout public.Le vendredi 25 septembre 2026 à 20h30.Rendez-vous à la Cour des Miracles, 7 rue du Marais, 44000 Nantes (Place du Cirque).

La Cour des miracles Nantes 44000

https://www.helloasso.com/associations/la-cour-des-miracles-laboratoire-culturel/evenements/l-art-de-la-deduction



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