L’art de la distillation Courvoisier : rencontre avec un expert Courvoisier Jarnac

L’art de la distillation Courvoisier : rencontre avec un expert 24 et 25 octobre Courvoisier Charente

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-24T14:00:00 – 2025-10-24T15:30:00

Fin : 2025-10-25T14:00:00 – 2025-10-25T15:30:00

La Maison Courvoisier a le plaisir de vous proposer un programme exceptionnel. A l’issue de la visite Découverte, un expert de la Maison Courvoisier vous accueillera dans la salle dédiée au Comité de Dégustation pour une expérience sensorielle exclusive : une dégustation détaillée pour comprendre la distillation sur-mesure de la Maison Courvoisier.

La visite Découverte vous plongera au cœur de l’esprit de la Maison. Revivez les premiers pas de Félix Courvoisier à Jarnac, fondateur de notre Maison en 1828. Vous découvrirez l’art subtil de la distillation, du vieillissement et de l’assemblage propre à la Maison Courvoisier. Entrez dans le chai Renard, un lieu emblématique pour vivre une expérience unique au cœur de l’histoire et du savoir-faire de la Maison.

Un Cocktail vous sera servi à la boutique Courvoisier.

Organisé dans le cadre de la 3ème édition du festival Ban de la distillation. Programme sur https://www.grand-cognac.fr/les-actualites/le-ban-de-la-distillation-programme

Courvoisier 2 Place du Chateau, Jarnac Jarnac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine https://www.courvoisier.com/fr-fr/ https://www.grand-cognac.fr/les-actualites/le-ban-de-la-distillation-programme

