L’art de la distillation – par Martell Martell Cognac Cognac

Début : 2025-10-24T14:00:00 – 2025-10-24T15:30:00

Fin : 2025-10-25T14:00:00 – 2025-10-25T15:30:00

De la fondation par Jean Martell en 1715 jusqu’à nos jours, vous traverserez le temps pour découvrir l’histoire, la philosophie de la distillation au sein de la Maison, ainsi que les fondements de son développement et de son succès. Vous partirez à la rencontre de ceux qui participent à l’élaboration de nos spiritueux et contribuent à leur réputation dans le monde entier. Spécifiquement, l’art de la distillation chez Martell, un savoir-faire d’excellence qui se transmet d’un maître distillateur à l’autre. Cette exploration complète se prolongera par une dégustation qui permettra de découvrir les spécificités de la méthode de distillation Martell.

Organisé dans le cadre de la 3ème édition du festival Ban de la distillation. Programme sur https://www.grand-cognac.fr/les-actualites/le-ban-de-la-distillation-programme

Martell Cognac 16 avenue Paul Firino-Martell, Cognac Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine https://www.martell.com/fr-fr/ https://www.grand-cognac.fr/les-actualites/le-ban-de-la-distillation-programme

