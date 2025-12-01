L’art de la maladresse de Anaïs Petit La Margelle Civray

L'art de la maladresse de Anaïs Petit La Margelle Civray vendredi 12 décembre 2025.

La Margelle 12 place du Général de Gaulle Civray Vienne

Début : 2025-12-12

fin : 2025-12-12

2025-12-12

Qui n’a jamais glissé sur une peau de banane ? Oublié l’anniversaire de sa moitié ? Commis la gaffe du siècle lors d’un entretien d’embauche ?

Après Addictions (2 nominations aux P’tits Molières), Anaïs Petit se propose d’explorer la maladresse sous toutes ses formes, qu’elle soit physique, culturelle, amoureuse, professionnelle…ou même mortelle !

La comédienne, imitatrice et chanteuse, nous invite ainsi à un voyage humoristique, musical, burlesque et poétique, illustré par quelques unes de ses imitations favorites Vanessa Paradis, Catherine Frot, Chantal Ladesou, Roselyne Bachelot, Céline Dion, Véronique Sanson, Angèle, Juliette Armanet ou encore Lady Gaga!

Au fond, plutôt qu’un défaut, la maladresse n’est-elle pas une singularité que nous aurions tout intérêt à mettre en valeur ? .

