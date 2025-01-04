L’art de la Nativité en exposition Eglise de Mazerier, 2 place Thévenin Voudable Mazerier

L’art de la Nativité en exposition

Début : 2025-12-21 10:00:00

fin : 2025-01-04 16:00:00

2025-12-21

Exposition d’une vingtaine de crèches ou de représentations de la Nativité.

Eglise de Mazerier, 2 place Thévenin Voudable Eglise de Mazerier Mazerier 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 64 34 46 58 associationstsaturnin@gmail.com

Exhibition of some twenty nativity scenes or representations of the Nativity.

