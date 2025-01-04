L’art de la Nativité en exposition Eglise de Mazerier, 2 place Thévenin Voudable Mazerier
Début : 2025-12-21 10:00:00
fin : 2025-01-04 16:00:00
2025-12-21
Exposition d’une vingtaine de crèches ou de représentations de la Nativité.
Eglise de Mazerier, 2 place Thévenin Voudable Mazerier 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 64 34 46 58 associationstsaturnin@gmail.com
English :
Exhibition of some twenty nativity scenes or representations of the Nativity.
