L’art de la patouille Square Marcel Pagnol Rochechouart

L’art de la patouille

L’Espace Familles de Rochechouart vous propose un atelier d’éveil sensoriel adapté à tous. Enfants et parents, amusez-vous à patouiller avec de l’argile, développez le sens du toucher et la créativité ! Cet atelier sera suivi par un café des parents.

Square Marcel Pagnol Espace Familles Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

