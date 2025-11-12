L’art de la patouille Square Marcel Pagnol Rochechouart
L’Espace Familles de Rochechouart vous propose un atelier d’éveil sensoriel adapté à tous. Enfants et parents, amusez-vous à patouiller avec de l’argile, développez le sens du toucher et la créativité ! Cet atelier sera suivi par un café des parents.
Sur réservation. .
Square Marcel Pagnol Espace Familles Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 03 61 80
