L’art de la perle de verre en France Mots Perlés Musée de la perle de verre ancienne Le Tréport

L’art de la perle de verre en France

Mots Perlés Musée de la perle de verre ancienne 8 Rue du Duc de Penthièvre Le Tréport Seine-Maritime

Exposition consacrée à L’art de la perle de verre en France du XIXe au XXe siècle . Selon la philosophie qui anime le musée, ce projet unique en France, ambitionne de préserver l’héritage culturel et patrimonial, de le valoriser et de le transmettre. Il est le témoignage d’un savoir-faire et d’une mémoire que le temps a déjà en partie effacé. .

English : L’art de la perle de verre en France

