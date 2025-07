L’art de la Préhistoire Le village Grignan

Tarif : 5 – 5 – EUR

Début : Mercredi 2025-07-30 21:00:00

Découvrir l’art de la Préhistoire sous les étoiles ! La conférence en plein air diffusera un diaporama présentant les différentes facettes de l’art de la Préhistoire au Paléolithique et au Néolithique. Présentée par Planète Guides.

Le village Esplanade devant l’Office de tourisme Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 78 90 75 71 planeteguides@gmail.com

English :

Discover prehistoric art under the stars! This open-air conference will feature a slide show presenting the different facets of Prehistoric art: Paleolithic and Neolithic. Presented by Planète Guides.

German :

Entdecken Sie die Kunst der Vorgeschichte unter dem Sternenhimmel! Der Vortrag unter freiem Himmel wird eine Diashow zeigen, die die verschiedenen Facetten der Kunst der Vorgeschichte vorstellt: in der Altsteinzeit und der Jungsteinzeit. Präsentiert von Planète Guides.

Italiano :

Scoprite l’arte preistorica sotto le stelle! Questa conferenza all’aperto presenterà le diverse sfaccettature dell’arte preistorica: nel Paleolitico e nel Neolitico. Presentata dalle Guide Planète.

Espanol :

¡Descubra el arte prehistórico bajo las estrellas! Esta conferencia al aire libre contará con una proyección de diapositivas que presentará las diferentes facetas del arte prehistórico: en el Paleolítico y en el Neolítico. Presentado por Planète Guides.

