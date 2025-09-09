L’art de la récup’ Ateliers créatifs Maison des Services du Val d’Amour Ounans

L’art de la récup’ Ateliers créatifs

Maison des Services du Val d’Amour 2 Rue de l’Église Ounans Jura

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-18 14:00:00

fin : 2025-11-18 15:30:00

Date(s) :

2025-11-18 2025-12-02

Vous avez plus de 60 ans et vous cherchez des activités créatives proches de chez vous ! Votre France services d’Ounans, en partenariat avec l’ADMR, vous proposent de participer à 5 séances d’1h30 d’un atelier créatif appelé L’art de la récup . Une artiste plasticienne vous fera découvrir l’art à partir de matériel de récupération. La première séance aura lieu le mardi 9 septembre de 14h à 15h30 à la Maison des services du Val d’Amour à Ounans.

N’hésitez pas à vous renseigner ou à vous inscrire si cela vous intéresse.

Fédération ADMR du Jura

Tel 03 84 47 26 31

Mail lgirard@fede39.admr.org .

Maison des Services du Val d’Amour 2 Rue de l’Église Ounans 39380 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 47 26 31 lgirard@fede39.admr.org

English : L’art de la récup’ Ateliers créatifs

German : L’art de la récup’ Ateliers créatifs

Italiano :

Espanol :

L’événement L’art de la récup’ Ateliers créatifs Ounans a été mis à jour le 2025-08-08 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL D’AMOUR