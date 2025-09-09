L’art de la récup’ Ateliers créatifs Maison des Services du Val d’Amour Ounans
L’art de la récup’ Ateliers créatifs Maison des Services du Val d’Amour Ounans mardi 18 novembre 2025.
L’art de la récup’ Ateliers créatifs
Maison des Services du Val d’Amour 2 Rue de l’Église Ounans Jura
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-18 14:00:00
fin : 2025-11-18 15:30:00
Date(s) :
2025-11-18 2025-12-02
Vous avez plus de 60 ans et vous cherchez des activités créatives proches de chez vous ! Votre France services d’Ounans, en partenariat avec l’ADMR, vous proposent de participer à 5 séances d’1h30 d’un atelier créatif appelé L’art de la récup . Une artiste plasticienne vous fera découvrir l’art à partir de matériel de récupération. La première séance aura lieu le mardi 9 septembre de 14h à 15h30 à la Maison des services du Val d’Amour à Ounans.
N’hésitez pas à vous renseigner ou à vous inscrire si cela vous intéresse.
Fédération ADMR du Jura
Tel 03 84 47 26 31
Mail lgirard@fede39.admr.org .
Maison des Services du Val d’Amour 2 Rue de l’Église Ounans 39380 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 47 26 31 lgirard@fede39.admr.org
English : L’art de la récup’ Ateliers créatifs
German : L’art de la récup’ Ateliers créatifs
Italiano :
Espanol :
L’événement L’art de la récup’ Ateliers créatifs Ounans a été mis à jour le 2025-08-08 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL D’AMOUR