L’art de la rencontre Au marché ! Galerie Georges Pompidou Anglet
vendredi 18 septembre 2026 · Galerie Georges Pompidou · Anglet
Informations pratiques
Anglet
L’art de la rencontre Au marché !
Galerie Georges Pompidou Allée des Cèdres Anglet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 18:30:00
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
Visite singulière, par Jean-Philippe Mercé, conseiller pédagogique en arts plastiques et formateur en histoire de l’art.
De l’étal à la galerie, une visite résolument subjective de l’exposition Tutti Frutti proposée par Jean-Philippe Mercé.
Dans le cadre de la clôture de l’exposition et des Journées européennes du patrimoine. .
Galerie Georges Pompidou Allée des Cèdres Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 58 35 60 culture@anglet.fr
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English : L’art de la rencontre Au marché !
L’événement L’art de la rencontre Au marché ! Anglet a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Anglet
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