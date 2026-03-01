L’art de l’écrit(dure) Communale Saint-Ouen Saint-Ouen-sur-Seine

LE HIP HOP PREND LA PAROLE !

La Fédération R2H investit à Communale Saint-Ouen pour une après-midi dédiée au verbe, au lettrage et à la transmission.

Que tu sois fan de graff, mordu de littérature urbaine ou simplement curieux, viens rencontrer ceux qui font vivre la lettre, du papier au béton.

AU PROGRAMME

On te conseille d’arriver dès 13h00 pour ne rien louper de cette immersion, le tout rythmé par le dj set de Madawan.

13H30 – 17H30 | LA HALLE AUX LETTRES (GRAND’PLACE)

Plonge dans notre marché aux livres et magazines. Viens découvrir les stands de la Fédération R2H, de l’association Women Like Hip Hop et du magazine 33 Carats. Tu y trouveras des pépites comme « J’irai graffer chez vous » de Disekou les dernières éditions de Star Wax, Blender et Gotham.

13h30 – 16h30 | L’Atelier Graffiti (Estrade) Envie de tester ton flow ? Le graffeur Disek t’initie à la technique du lettrage au Posca. C’est le moment de laisser ta trace !

14H30 – 15H00 | LA GRANDE PRISE DE PAROLE (GRAND’PLACE)

Un moment d’échange unique avec une dizaine d’auteur.rices (Hamadi Guella, Dj Dirty Swift, Kohndo, Real Muzul, Sonikem, Tcho Nguyen, Marcos Supa Cosh,) qui viennent te raconter l’histoire du béton et des plumes.

15H00 – 17H30 | PROJECTIONS & TALKS (LE CLUB)

15h00 : Projection du documentaire « Traits Portraits », suivie d’un échange avec le réalisateur Jérôme Thomas .

Projection du documentaire « Traits Portraits », suivie d’un échange avec le réalisateur . 16h30 : Talk avec le rappeur Kohndo autour de ses ateliers d’écriture et de son ouvrage « Plus haut que la Tour Eiffel ».

Le verbe, le mot, la lettre : viens célébrer l’Art de l’écrit(dure) et redécouvre la culture Hip Hop sous toutes ses formes.

Le dimanche 29 mars 2026

de 13h00 à 17h30

gratuit

Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-29T16:00:00+02:00

fin : 2026-03-29T20:30:00+02:00

Date(s) : 2026-03-29T13:00:00+02:00_2026-03-29T17:30:00+02:00

Communale Saint-Ouen 10 bis Rue de l’Hippodrome 93400 Saint-Ouen-sur-Seine

https://communalesaintouen.com/evenements/lart-de-lecritdure/



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