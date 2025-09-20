L’art de l’espalier à Ris-Orangis AJFRO Ris-Orangis

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Les jardins familiaux de Ris-Orangis sont des lieux de partage et d’apprentissage, ainsi que des lieux de production destinées à la consommation personnelle. Ils sont portés par l’Association des Jardins Familiaux de Ris-Orangis (AJFRO). L’association porte aussi plusieurs projets sur la ville pour sensibiliser et former petits et grands aux techniques d’agriculture urbaine prenant soin de la biodiversité.

Dans le contexte de développement des fruitiers en ville, un verger école d’arbres fruitiers palissés existe déjà (verger Georges Delbard), et est composé de :

– 40 pommiers et poiriers palissés sous différentes formes (palmette verrier 4 branches et oblique, cordon horizontal) ;

– de pommiers, poiriers et cerisiers en plein vent

– de divers petits fruits rouges.

Des sessions de formation y sont organisées depuis 2 ans, ainsi que des visites de découverte et sensibilisation à l’agriculture naturelle à destination des écoles

AJFRO 10 Chemin De Montlhéry ris orangis Ris-Orangis 91130 Essonne Île-de-France https://ajfro.fr/ [{« type »: « email », « value »: « ajfro@orange.fr »}]

©Myriam Germain