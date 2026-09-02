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L’Art de lire sans se fatiguer Médiathèque Yves Chaland Nérac

samedi 14 novembre 2026 · Médiathèque Yves Chaland · Nérac

L’Art de lire sans se fatiguer Médiathèque Yves Chaland Nérac

Informations pratiques

Début
samedi 14 novembre 2026
Fin
samedi 14 novembre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Médiathèque Yves Chaland
Adresse
14 Avenue de Lattre de Tassigny
Ville
47600 Nérac
Département
Lot-et-Garonne
Tarif

Nérac

L’Art de lire sans se fatiguer

Médiathèque Yves Chaland 14 Avenue de Lattre de Tassigny Nérac Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-14 15:00:00
fin : 2026-11-14 18:00:00

Date(s) :
2026-11-14

L’Art de lire sans se fatiguer.
Comment parler d’un livre sans l’avoir lu en entier et sans utiliser l’IA?
C’est possible grâce à l’arpentage littéraire : on vous explique tout le jour J.
Découverte du roman d’E.F Varela, auteur invité le 21 novembre.
Matériel fourni + grignotage.
Adultes – Durée 3h
Sur réservation   .

Médiathèque Yves Chaland 14 Avenue de Lattre de Tassigny Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 97 40 55 

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English : L’Art de lire sans se fatiguer

L’événement L’Art de lire sans se fatiguer Nérac a été mis à jour le 2026-09-02 par OT de l’Albret

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