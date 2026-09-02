L’Art de lire sans se fatiguer Médiathèque Yves Chaland Nérac

Informations pratiques

Nérac

L’Art de lire sans se fatiguer

Médiathèque Yves Chaland 14 Avenue de Lattre de Tassigny Nérac Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-14 15:00:00

fin : 2026-11-14 18:00:00

Date(s) :

2026-11-14

L’Art de lire sans se fatiguer.

Comment parler d’un livre sans l’avoir lu en entier et sans utiliser l’IA?

C’est possible grâce à l’arpentage littéraire : on vous explique tout le jour J.

Découverte du roman d’E.F Varela, auteur invité le 21 novembre.

Matériel fourni + grignotage.

Adultes – Durée 3h

Sur réservation .

Médiathèque Yves Chaland 14 Avenue de Lattre de Tassigny Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 97 40 55

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : L’Art de lire sans se fatiguer

L’événement L’Art de lire sans se fatiguer Nérac a été mis à jour le 2026-09-02 par OT de l’Albret