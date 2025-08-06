L’ART DE NE PAS DIRE AVEC CLÉMENT VIKTOROVITCH Carcassonne

L’ART DE NE PAS DIRE AVEC CLÉMENT VIKTOROVITCH Carcassonne mercredi 18 mars 2026.

L’ART DE NE PAS DIRE AVEC CLÉMENT VIKTOROVITCH

33 Rue Courtejaire Carcassonne Aude

Tarif : 30 – 30 – 32 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-18 20:30:00

fin : 2026-03-18

Date(s) :

2026-03-18

Dans la continuité de son livre Le Pouvoir Rhétorique, Clément Viktorovitch, docteur en science politique, soucieux de vulgarisation sur France Info, Clique ou Quotidien, apparaît pour la première fois au théâtre dans une fiction grinçante. Il y incarne le conseiller en communication du Président de la République qui, après avoir été brutalement évincé, cherche à se venger. Son arme ? Une conférence, dans laquelle il décide de dévoiler tous les secrets qu’ils ont utilisés pour conquérir le pouvoir…

À travers ce premier seul en scène, Clément Viktorovitch fait plus que transmettre des outils de décryptage: il interroge la place même du discours dans notre vie politique. Quand les mots se voient vidés de leur contenu, quand la communication se résume à un art de ne pas dire, comment se forger encore une opinion ? Reste-t-il seulement possible de débattre ? Et si, ce que nous avons perdu en chemin, c’était tout simplement… le sens même de la démocratie ?

Durée 1h15

Avec Clément VIKTOROVITCH

Texte Ferdinand BARBET, Clément VIKTOROVITCH

Spectacle déconseillé aux moins de 14 ans.

33 Rue Courtejaire Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 4 68 11 59 15 pacbilletterie@mairie-carcassonne.fr

English :

Following on from his book Le Pouvoir Rhétorique (Rhetorical Power), Clément Viktorovitch, PhD in political science and popularizer on France Info, Clique and Quotidien, appears for the first time on stage in a gritty drama. He plays the communications advisor to the President of the Republic, who, after being brutally ousted, seeks revenge. His weapon? A conference, in which he decides to reveal all the secrets they used to conquer power…

In this, his first one-man show, Clément Viktorovitch does more than pass on decoding tools: he questions the very place of discourse in our political life. When words are emptied of their content, when communication is reduced to the art of not saying, how can we still form an opinion? Is it even possible to debate? And what if what we’ve lost along the way is quite simply? the very meaning of democracy?

Running time: 1h15

With Clément VIKTOROVITCH

Text: Ferdinand BARBET, Clément VIKTOROVITCH

Not recommended for children under 14.

German :

Im Anschluss an sein Buch Le Pouvoir Rhétorique tritt Clément Viktorovitch, Doktor der Politikwissenschaft und um Popularisierung bemüht bei France Info, Clique oder Quotidien, zum ersten Mal auf dem Theater in einer grinsenden Fiktion auf. Er spielt darin den Kommunikationsberater des Präsidenten der Republik, der nach seiner brutalen Entmachtung auf Rache sinnt. Seine Waffe? Eine Konferenz, in der er beschließt, alle Geheimnisse zu enthüllen, die sie benutzt haben, um die Macht zu erobern…

In seinem ersten Solostück vermittelt Clément Viktorovitch mehr als nur Entschlüsselungswerkzeuge: Er hinterfragt den Stellenwert der Rede in unserem politischen Leben. Wie kann man sich noch eine Meinung bilden, wenn die Worte ihres Inhalts beraubt werden und die Kommunikation auf eine Kunst des Nicht-Sagens hinausläuft? Ist es überhaupt noch möglich zu debattieren? Und was, wenn wir auf dem Weg dorthin einfach nur den Sinn der Demokratie verloren haben?

Dauer: 1 Stunde 15 Minuten

Mit: Clément VIKTOROVITCH

Text: Ferdinand BARBET, Clément VIKTOROVITCH

Die Aufführung ist für Personen unter 14 Jahren nicht empfohlen.

Italiano :

Dopo il suo libro Le Pouvoir Rhétorique (Il potere retorico), Clément Viktorovitch, che ha conseguito un dottorato in scienze politiche ed è un popolare conduttore di France Info, Clique e Quotidien, fa la sua prima apparizione sul palcoscenico in un dramma grintoso. Interpreta il consigliere per le comunicazioni del Presidente della Repubblica che, dopo essere stato brutalmente spodestato, cerca di vendicarsi. La sua arma? Una conferenza, in cui decide di rivelare tutti i segreti che hanno usato per conquistare il potere…

In questo suo primo spettacolo personale, Clément Viktorovitch non si limita a trasmettere gli strumenti di decifrazione: mette in discussione il posto stesso del discorso nella nostra vita politica. Quando le parole sono svuotate del loro contenuto, quando la comunicazione si riduce all’arte di non dire, come possiamo ancora formarci un’opinione? È possibile discutere? E se quello che abbiamo perso lungo la strada fosse semplicemente il significato stesso della democrazia?

Durata: 1 ora e 15 minuti

Con Clément VIKTOROVITCH

Testo: Ferdinand BARBET, Clément VIKTOROVITCH

Sconsigliato ai minori di 14 anni.

Espanol :

Clément Viktorovitch, doctor en Ciencias Políticas y popular locutor de France Info, Clique y Quotidien, se estrena en el teatro con un drama de gran crudeza. Interpreta al consejero de comunicación del Presidente de la República que, tras ser brutalmente destituido, busca venganza. ¿Su arma? Una conferencia, en la que decide revelar todos los secretos que utilizaron para conquistar el poder…

En este, su primer espectáculo unipersonal, Clément Viktorovitch hace algo más que transmitir las herramientas del desciframiento: cuestiona el lugar mismo del discurso en nuestra vida política. Cuando las palabras se vacían de contenido, cuando la comunicación se reduce a un arte de no decir, ¿cómo podemos seguir formándonos una opinión? ¿Es posible siquiera debatir? ¿Y si lo que hemos perdido por el camino es sencillamente… el sentido mismo de la democracia?

Duración: 1 hora 15 minutos

Con Clément VIKTOROVITCH

Texto: Ferdinand BARBET, Clément VIKTOROVITCH

No recomendado para menores de 14 años.

