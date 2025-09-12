L’art de ne pas dire Place Gambetta Bergerac

L’art de ne pas dire Place Gambetta Bergerac vendredi 20 mars 2026.

Place Gambetta Centre Culturel Michel Manet Bergerac Dordogne

Début : 2026-03-20

fin : 2026-03-20

2026-03-20

Théâtre

à partir de 14 ans

Dans la continuité de son livre Le Pouvoir Rhétorique, Clément Viktorovitch, docteur en science politique, soucieux de vulgarisation sur France Info, Clique ou Quotidien, apparaît pour la première fois au théâtre dans une fiction grinçante. Il y incarne le conseiller en communication du Président de la République qui, après avoir été brutalement évincé, cherche à se venger. Son arme ? Une conférence, dans laquelle il décide de dévoiler tous les secrets qu’ils ont utilisés pour conquérir le pouvoir…

À travers ce premier seul en scène, Clément Viktorovitch fait plus que transmettre des outils de décryptage il interroge la place même du discours dans notre vie politique. .

Place Gambetta Centre Culturel Michel Manet Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 71 51 centre.culturel@la-cab.fr

