L’Art de ne pas dire Clément Viktorovitch Théâtre L’Hermine Saint-Malo

L’Art de ne pas dire Clément Viktorovitch

Théâtre L’Hermine Place Bouvet Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-13 20:00:00

fin : 2026-01-13

Date(s) :

2026-01-13

Le célèbre politologue, auteur et streamer porte son premier spectacle, L’Art de ne pas dire. Un seul en scène où le propos se révèle bien plus percutant et puissant dans l’analyse que dans la fiction.

Dans la continuité de son livre Le Pouvoir Rhétorique , Clément Viktorovitch, docteur en science politique, soucieux de vulgarisation sur France Info, Clique ou Quotidien, apparaît pour la première fois au théâtre dans une fiction grinçante. Il y incarne le conseiller en communication du Président de la République qui, après avoir été brutalement évincé, cherche à se venger. Son arme ? Une conférence, dans laquelle il décide de dévoiler tous les secrets qu’ils ont utilisés pour conquérir le pouvoir… .

Théâtre L’Hermine Place Bouvet Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 81 62 61

