L’art de penser à autrui, avec Frédéric Worms Auditorium des Champs Libres Rennes Samedi 14 février, 15h00 Ille-et-Vilaine

gratuit

_Pour Frédéric Worms, les relations entre les êtres humains sont une condition vitale de l’aspiration à l’humanité. Ces relations comportent aussi des risques de destruction, de « violations » des êtres qui portent cette aspiration. De tels risques imposent un art de penser la relation aux autres, l’éthique d’une résistance vitale qui fonde un humanisme susceptible d’inspirer l’idéal démocratique.

Frédéric Worms est philosophe, professeur d’histoire de la philosophie moderne et contemporaine, spécialiste de la pensée de Bergson. Actuellement directeur de l’École normale supérieure, il fut jusqu’en 2022 membre du Comité Consultatif national d’éthique.

Rencontre animée par Philippe Gouet, membre de la Société bretonne de philosophie, et suivie d’une séance de dédicaces avec la librairie Comment dire._

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-14T15:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-14T16:30:00.000+01:00

Auditorium des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



