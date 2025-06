L’ART DE RESSENTIR Visite sensorielle Musée Robert Tatin Musée Robert Tatin Cossé-le-Vivien 10 juillet 2025 10:30

Mayenne

L’ART DE RESSENTIR Visite sensorielle Musée Robert Tatin Musée Robert Tatin D126 Cossé-le-Vivien Mayenne

Début : 2025-07-10 10:30:00

fin : 2025-08-21 12:00:00

2025-07-10

2025-07-17

2025-07-24

2025-07-31

2025-08-07

2025-08-14

2025-08-21

2025-08-28

Visite sensorielle à partir de 6 ans

À tous les curieux, laissez-vous porter par l’œuvre monumentale de Robert Tatin ! Un lieu immersif

qui nous invite à voyager à travers nos sens et nos émotions. Que direz-vous d’une découverte où

chacun est libre de ressentir et s’exprimer ?

Tous les jeudis des vacances scolaires à 10 h 30

3 € par enfant et par adulte

Sur réservation au 02 43 98 80 89 .

Musée Robert Tatin D126

Cossé-le-Vivien 53230 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 98 80 89

English :

Sensory tour for children aged 6 and over

German :

Sinnesführung ab 6 Jahren

Italiano :

Visita sensoriale per bambini a partire dai 6 anni

Espanol :

Visita sensorial para niños a partir de 6 años

