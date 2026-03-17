L’ART DE RESSENTIR Visite sensorielle Musée Robert Tatin Musée Robert Tatin Cossé-le-Vivien
L’ART DE RESSENTIR Visite sensorielle Musée Robert Tatin Musée Robert Tatin Cossé-le-Vivien samedi 11 avril 2026.
L’ART DE RESSENTIR Visite sensorielle Musée Robert Tatin
Musée Robert Tatin D126 Cossé-le-Vivien Mayenne
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 15:00:00
fin : 2026-04-11 16:00:00
Date(s) :
2026-04-11
L’art de ressentir Mois Tourisme et Handicap Visite sensorielle à partir de 6 ans
L’art de ressentir Mois Tourisme et Handicap
À tous les curieux, laissez-vous porter par l’œuvre monumentale de Robert Tatin ! Un lieu immersif qui nous invite à
voyager à travers nos sens et nos émotions. Que direz-vous d’une découverte où chacun est libre de ressentir et
s’exprimer ?
Samedi 11 avril 2026 11h et 15h
Tarif plein 6 €, Tarif réduit 4 €
Sur réservation au 02 43 98 80 89 .
Musée Robert Tatin D126 Cossé-le-Vivien 53230 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 98 80 89
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English :
The art of feeling ? Tourism and Handicap Month Sensory visit for children aged 6 and over
L’événement L’ART DE RESSENTIR Visite sensorielle Musée Robert Tatin Cossé-le-Vivien a été mis à jour le 2026-03-17 par SUD MAYENNE