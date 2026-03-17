L’ART DE RESSENTIR Visite sensorielle Musée Robert Tatin Musée Robert Tatin Cossé-le-Vivien

L’ART DE RESSENTIR Visite sensorielle Musée Robert Tatin

Musée Robert Tatin D126 Cossé-le-Vivien Mayenne

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 15:00:00

fin : 2026-04-11 16:00:00

Date(s) :

2026-04-11

L’art de ressentir Mois Tourisme et Handicap Visite sensorielle à partir de 6 ans

L’art de ressentir Mois Tourisme et Handicap

À tous les curieux, laissez-vous porter par l’œuvre monumentale de Robert Tatin ! Un lieu immersif qui nous invite à

voyager à travers nos sens et nos émotions. Que direz-vous d’une découverte où chacun est libre de ressentir et

s’exprimer ?

Samedi 11 avril 2026 11h et 15h

Tarif plein 6 €, Tarif réduit 4 €

Sur réservation au 02 43 98 80 89 .

Musée Robert Tatin D126 Cossé-le-Vivien 53230 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 98 80 89

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English :

The art of feeling ? Tourism and Handicap Month Sensory visit for children aged 6 and over

L’événement L’ART DE RESSENTIR Visite sensorielle Musée Robert Tatin Cossé-le-Vivien a été mis à jour le 2026-03-17 par SUD MAYENNE