« L’Art de rien », l’expo pour tous les publics. Val de Louyre et Caudeau

Halle du Marché aux truffes Val de Louyre et Caudeau Dordogne

Début : 2025-08-04 10:00:00

fin : 2025-08-11 12:00:00

2025-08-04

Du 4 au 11 août 2025, NopeAlors & Friends exposent dans la Halle du Marché aux Truffes de Sainte-Alvère montages photographiques, peintures sur toile, sculptures, collages, etc. avec Luc Reichert, Les créations de Zil, Le Bé, Annick Dantzer.

Tous les jours, entrée gratuite

Pour fil rouge, la volonté des artistes de provoquer des impressions, une réaction chez le visiteur, de les faire réfléchir ou éprouver. Mission sans cesse renouvelée des créateurs qui offrent leur savoir-faire sans compter depuis le cœur, via les méandres de l’esprit, jusqu’à la main comment faire voyager l’observateur sensible grâce à la fixité d’une œuvre ? En explorant les couleurs et les ombres, les nuances et les contrastes, les tâches et les aplats, la multitude et la simplicité, la musicalité des mots et des silences.

Offrez-vous une petite tranche d’art à grignoter, un tour d’horizon pop et coloré, pour un été léger, au naturel ! .

Halle du Marché aux truffes Val de Louyre et Caudeau 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 73 55 85

English : « L’Art de rien », l’expo pour tous les publics.

From August 4 to 11, 2025, NopeAlors & Friends exhibit in the Halle du Marché aux Truffes in Sainte-Alvère: photographic montages, paintings on canvas, sculptures, collages, etc. with Luc Reichert, Les créations de Zil, Le Bé, Annick Dantzer.

Every day, free admission

German :

Vom 4. bis 11. August 2025 stellen NopeAlors & Friends in der Halle des Trüffelmarkts von Sainte-Alvère aus: Fotomontagen, Gemälde auf Leinwand, Skulpturen, Collagen usw. mit Luc Reichert, Les créations de Zil, Le Bé, Annick Dantzer.

Jeden Tag, freier Eintritt

Italiano :

Dal 4 all’11 agosto 2025, NopeAlors & Friends espongono nella Sala del Mercato del Tartufo di Sainte-Alvère: montaggi fotografici, dipinti su tela, sculture, collage, ecc. con Luc Reichert, Les créations de Zil, Le Bé, Annick Dantzer.

Tutti i giorni, ingresso libero

Espanol : « L’Art de rien », l’expo pour tous les publics.

Del 4 al 11 de agosto de 2025, NopeAlors & Friends expondrán en el Salón del Mercado de la Trufa de Sainte-Alvère: montajes fotográficos, pinturas sobre lienzo, esculturas, collages, etc. con Luc Reichert, Les créations de Zil, Le Bé, Annick Dantzer.

Todos los días, entrada gratuita

