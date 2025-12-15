L’art de se faire ghoster Le 16/19 Comédie Marseille Marseille 7e Arrondissement

L’art de se faire ghoster

Vendredi 9 janvier 2026 de 21h30 à 22h45.

Vendredi 6 mars 2026 de 19h30 à 20h45.

Samedi 7 mars 2026 de 19h30 à 20h45.

Vendredi 27 mars 2026 de 19h30 à 20h45.

Samedi 28 mars 2026 de 19h30 à 20h45. Le 16/19 Comédie Marseille 16 quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 16 – 16 – 24 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-09 19:30:00

fin : 2026-03-06 20:45:00

Date(s) :

2026-01-09 2026-03-06 2026-03-07 2026-03-27 2026-03-28

Une comédie sans filtre insta pour toutes les générations qui questionne avec humour et tendresse nos solitudes modernes.

Une comédie sans filtre insta pour toutes les générations qui questionne avec humour et tendresse nos solitudes modernes.



L’illusion romantique face à l’hashtag aubergine

Ariel est maman solo d’une ado 2.0.

Looseuse sentimentale, elle a soif d’idéal…

Certaines disent tous des connards , mais pas tous les hommes, hein ? Il y a un prince charmant pour elle, elle en est sûre, c’est Disney qui l’a dit.



A l’ère de l’amour sous algorithme quand tu chopes le virus des applis tu découvres une pandémie d’abrutis, et à force de te faire ghoster tu finis par chater avec chat gpt, jusqu’au jour où…



Artistes Johanna Baraona, Marie Bournazel

Une comédie écrite et mise en scène par Irina Gueorguiev .

Le 16/19 Comédie Marseille 16 quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 54 95 00 CONTACT.CDM1@ORANGE.FR

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An unfiltered comedy for all generations that questions our modern solitudes with humor and tenderness.

L’événement L’art de se faire ghoster Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2025-12-15 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille