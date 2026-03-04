L’Art de Voir, Jardin d’Ingrid,

L’Art de Voir 6 et 7 juin Jardin d’Ingrid Meuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T11:00:00+02:00 – 2026-06-06T23:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T11:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

L’Art de Voir

Bien regarder c’est apprendre à voir ce que les autres ne voient pas.

Laissez-vous guider par le thème de la vue et découvrir la beauté cachée de la nature. Le jardin est un lieu de recontre entre l’art, la nature et la curiosité. Prenez le temps de regarder, de toucher, de sentir surtout et de vous demander « Je regarde, mais que vois-je? ». Ceci, dans une ambiance détendue, entouré d’exposants.

Balade botanique à pied. Départ du jardin à 15h. Durée: environ 1 heure, sans difficultés.

Partez à l’aventure lors d’une promenade guidée à travers la Vallée, avec un botaniste et un ornitholoque, qui donneront des explications sur les plantes et les oiseaux. Une belle occasion de comprendre comment un jardin peut jouer un rôle au sein de cet environnement naturel.

Découverte des papillons de nuit à 16h30.

Plongez dans l’univers caché des papillons de nuit, une invitation à photographier et observer de près leur diversité. Ils sont capturés la veille et présentés spécialement pour l’occasion, avant de leur donner la liberté.

Jardin d’Ingrid 22 rue Ulysse Guinard 55500 Cousances aux Bois 55500 Meuse Grand Est 06 27 39 62 03 https://jardiningrid.com/ https://www.facebook.com/Jardin.Ingrid55500 On peut découvrir, dans mon jardin naturel, une grande diversité des plantes, en particulier des variétés botaniques et aromatiques avec leurs parfums surprenants…. Mais un jardin, ce ne sont pas que des plantes !!! C’est un lieu de refuge pour la vie sauvage, pour toute la biodiversité associée : oiseaux, reptiles, petits mammifères, animaux aquatiques, papillons et autres insectes. Lors de votre visite, vous pourrez admirer les papillons de nuit qui sont attrapés avec un piège lumineux, puis laissés en liberté ; déjà 450 espèces de papillons de nuit sont observées.

L’Art de Voir

©ingridvanhaalen