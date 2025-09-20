L’Art Déco a 100 ans : le quiz anniversaire Bains-douches Laval

L’Art Déco a 100 ans : le quiz anniversaire Samedi 20 septembre, 18h30 Bains-douches Mayenne

En accès libre dans la limite des places disponibles

Dans l’écrin Art Déco des bains-douches municipaux, venez défier, en famille ou entre amis, nos médiateurs dans un quiz thématique étonnant pendant lequel votre sens de la déduction et votre créativité seront mis à rude épreuve.

Bains-douches 32 Quai Albert Goupil, 53000 Laval, France Laval 53000 Centre Ville Rive Gauche Mayenne Pays de la Loire 0253741250 https://www.laval.fr/decouvrir-sortir/musees-lieux-dexposition/les-bains-douches-municipaux L’établissement ouvre ses portes à la fin de l’année 1926. Il dispose alors de quatre baignoires, seize cabines de douche et d’un WC. L’édifice, d’ampleur relativement modeste, a conservé son décor extérieur de ferronneries et, surtout, son revêtement intérieur de mosaïque dû à Isidore Odorico. A partir des années 1980, avec l’amélioration de l’habitat privé, la fréquentation diminue conduisant à la fermeture des Bains, en novembre 2003.

A l’issue d’un chantier de restauration exemplaire, les bains douches municipaux, fleuron de l’architecture Art Déco, ont rouvert leurs portes au public. C’est aujourd’hui un lieu dédié aux rencontres culturelles et artistiques.

