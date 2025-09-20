L’ART DÉCO AU TOUQUET-PARIS-PLAGE (À VÉLO) Palais des Congrès Le Touquet-Paris-Plage

Samedi 20 septembre, 14h00
Palais des Congrès
Pas-de-Calais

Prévoir vélo(s)

Pendant les Années Folles, Le Touquet est considéré comme l’une des plus belles stations balnéaires d’Europe et les architectes s’en donnent à coeur joie : lignes géométriques, inspiration cubiste, audace des formes sont les maîtres-mots de l’Art Déco. Partez à la découverte de ces chefs d’œuvres d’architecture.

Samedi à 14h (durée : 2h) | Réservation obligatoire au 03 21 06 72 00 ou sur www.letouquet.com | Départ : Office de tourisme, Palais des Congrès, Avenue de l’Hermitage | Prévoir un vélo | Animé par le Pôle Patrimoine & Nature du Touquet&Co

