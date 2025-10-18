L’Art Déco briochin Gare SNCF de Saint-Brieuc, place François Mitterrand Saint-Brieuc

25 personnes maximum

Début : 2025-10-18T14:30:00 – 2025-10-18T16:30:00

Fin : 2025-10-19T10:00:00 – 2025-10-19T12:00:00

Dans le cadre des 100 ans du style Art Déco et des Journées Nationales de l’Architecture, balade urbaine entre la gare SNCF et le centre ville, à la découverte des éléments caractéristiques de l’architecture briochine de l’entre-deux guerres.

Gare SNCF de Saint-Brieuc, place François Mitterrand Saint-Brieuc 22000 Côtes-d'Armor Bretagne
https://archives.saint-brieuc.fr/
02.96.62.55.22
archivesmunicipales@saint-brieuc.fr

© Archives et Patrimoine de Saint-Brieuc