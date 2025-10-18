L’art déco dans toutes ses formes Musée de l’ardenne Charleville-Mézières

Réservation obligatoire auprès du musée de l’Ardenne. A partir de 6 ans.

2025-10-18T14:30 – 2025-10-18T16:00

En observant les façades en centre-ville, découvrirez les caractéristiques de l’art déco : formes géométriques, sobriété, symétrie, harmonie de la décoration qui se retrouvent sur les portes, les ferronneries et les balcons.

Après cette visite, entrez dans la peau d’un artiste des années folles et réalisez un bas-relief selon les codes de l’art déco !

Musée de l'ardenne 31 place ducale Charleville-Mézières Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est 03 24 32 44 60

©Ville de Charleville-Mézèires