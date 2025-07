L’ART DECO, LE TRÉSOR DE LESPINASSIÈRE Lespinassière

L’ART DECO, LE TRÉSOR DE LESPINASSIÈRE Lespinassière samedi 26 juillet 2025.

L’ART DECO, LE TRÉSOR DE LESPINASSIÈRE

Lespinassière Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-26 10:00:00

fin : 2025-07-26 18:00:00

Date(s) :

2025-07-26

L’association « L’Eglise à Lespi » organise une exposition consacrée intégralement à l’art déco, qui célèbre son centenaire. Cet événement marquant coïncide avec les 90 ans de l’église de Lespinassière.

L’exposition se déroulera sur deux jours, le samedi 26 et le dimanche 27 juillet, de 10h à 18h.

Inauguration de l’exposition ce samedi à 10h30. Entrée libre.

.

Lespinassière 11160 Aude Occitanie leglisealespi@gmail.com

English :

The association « L’Eglise à Lespi » is organizing an exhibition devoted entirely to Art Deco, celebrating its centenary. This landmark event coincides with the 90th anniversary of the Lespinassière church.

The exhibition will run over two days, Saturday July 26 and Sunday July 27, from 10am to 6pm.

Exhibition opening on Saturday at 10.30am. Admission free.

German :

Der Verein « L’Eglise à Lespi » organisiert eine Ausstellung, die vollständig dem Art déco gewidmet ist, der sein 100-jähriges Bestehen feiert. Dieses herausragende Ereignis fällt mit dem 90-jährigen Bestehen der Kirche von Lespinassière zusammen.

Die Ausstellung findet an zwei Tagen statt, am Samstag, den 26. und Sonntag, den 27. Juli, jeweils von 10:00 bis 18:00 Uhr.

Eröffnung der Ausstellung am Samstag um 10:30 Uhr. Eintritt frei.

Italiano :

L’associazione « L’Eglise à Lespi » organizza una mostra interamente dedicata all’art déco, per celebrare il suo centenario. Questo evento storico coincide con il 90° anniversario della chiesa di Lespinassière.

L’esposizione durerà due giorni, sabato 26 e domenica 27 luglio, dalle 10.00 alle 18.00.

La mostra sarà inaugurata sabato alle 10.30. L’ingresso è gratuito.

Espanol :

La asociación « L’Eglise à Lespi » organiza una exposición dedicada íntegramente al art déco para celebrar su centenario. Este acontecimiento histórico coincide con el 90º aniversario de la iglesia de Lespinassière.

La exposición durará dos días, el sábado 26 y el domingo 27 de julio, de 10.00 a 18.00 horas.

La exposición se inaugurará el sábado a las 10.30 horas. La entrada es gratuita.

L’événement L’ART DECO, LE TRÉSOR DE LESPINASSIÈRE Lespinassière a été mis à jour le 2025-07-09 par A.D.T. de l’Aude / 11 OT Grand Carcassonne Tourisme