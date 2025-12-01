L’art d’emballer écolo et avec style Délégation Conseil de Paris Voltaire Paris

Et si on emballait les fêtes autrement ?

Avec notre artiste styliste Céline Dupuy, explorez l’art raffiné d’emballer vos cadeaux avec élégance et un petit supplément d’écologie grâce au tissu !

Lors de cet atelier chaleureux et créatif, découvrez des techniques de pliage astucieuses, repartez avec un savoir-faire original, durable et écoresponsable. Apportez votre tissu si vous le souhaitez, et laissez la magie opérer : chaque emballage devient un geste d’attention, un écrin unique pour des fêtes plus belles et plus durables.

Gratuit sur inscription ici L’art d’emballer écolo et avec style ! – MAIF Evénements

Et si on emballait les fêtes autrement ? Céline Dupuy vous invite à découvrir une inspiration de l’art japonais Furoshiki à partir de réemploi textile pour réaliser des paquets cadeaux de tissu et de délicatesse. Un geste créatif qui donne du sens à l’offrande et évite l’usage de papier éphémère.

Le jeudi 11 décembre 2025

de 18h30 à 19h30

gratuit

Public adultes.

Date(s) : 2025-12-11T18:30:00+02:00_2025-12-11T19:30:00+02:00

Délégation Conseil de Paris Voltaire 128, boulevard Voltaire 75011 Paris

contact@uneautremode.fr