L’art d’emballer écolo et avec style Délégation Conseil de Paris Voltaire Paris
Et si on emballait les fêtes autrement ?
Avec notre artiste styliste Céline Dupuy, explorez l’art raffiné d’emballer vos cadeaux avec élégance et un petit supplément d’écologie grâce au tissu !
Lors de cet atelier chaleureux et créatif, découvrez des techniques de pliage astucieuses, repartez avec un savoir-faire original, durable et écoresponsable. Apportez votre tissu si vous le souhaitez, et laissez la magie opérer : chaque emballage devient un geste d’attention, un écrin unique pour des fêtes plus belles et plus durables.
Gratuit sur inscription ici L’art d’emballer écolo et avec style ! – MAIF Evénements
Et si on emballait les fêtes autrement ? Céline Dupuy vous invite à découvrir une inspiration de l’art japonais Furoshiki à partir de réemploi textile pour réaliser des paquets cadeaux de tissu et de délicatesse. Un geste créatif qui donne du sens à l’offrande et évite l’usage de papier éphémère.
Le jeudi 11 décembre 2025
de 18h30 à 19h30
gratuit
Public adultes.
Délégation Conseil de Paris Voltaire 128, boulevard Voltaire 75011 Paris
https://uneautremode.fr/programmation/ contact@uneautremode.fr https://www.facebook.com/UAMEP/