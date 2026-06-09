L’art des problèmes. Penser avec Isabelle Stengers Cerisy-la-Salle
L’art des problèmes. Penser avec Isabelle Stengers Cerisy-la-Salle mercredi 12 août 2026.
Cerisy-la-Salle
L’art des problèmes. Penser avec Isabelle Stengers
2 Le Château Cerisy-la-Salle Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-08-12 09:00:00
fin : 2026-08-18 12:30:00
Date(s) :
2026-08-12
Colloque sous la direction de D. Debraise, V. Despret en présence d’I. Stengers.
Il s’agit d’explorer, avec Isabelle Stengers les formes multiples de ses engagements. .
2 Le Château Cerisy-la-Salle 50210 Manche Normandie +33 2 33 46 91 66 secretariat@cerisy-colloques.fr
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English : L’art des problèmes. Penser avec Isabelle Stengers
L’événement L’art des problèmes. Penser avec Isabelle Stengers Cerisy-la-Salle a été mis à jour le 2026-06-01 par Coutances Tourisme
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