Cerisy-la-Salle

L’art des problèmes. Penser avec Isabelle Stengers

2 Le Château Cerisy-la-Salle Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-12 09:00:00

fin : 2026-08-18 12:30:00

Date(s) :

2026-08-12

Colloque sous la direction de D. Debraise, V. Despret en présence d’I. Stengers.

Il s’agit d’explorer, avec Isabelle Stengers les formes multiples de ses engagements. .

2 Le Château Cerisy-la-Salle 50210 Manche Normandie +33 2 33 46 91 66 secretariat@cerisy-colloques.fr

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English : L’art des problèmes. Penser avec Isabelle Stengers

L’événement L’art des problèmes. Penser avec Isabelle Stengers Cerisy-la-Salle a été mis à jour le 2026-06-01 par Coutances Tourisme