L’ART D’ETRE GRANDS-PARENTS ! Musée archéologique départemental Jublains

Musée archéologique départemental 13 rue de la Libération Jublains Mayenne

Tarif : 3 – 3 – EUR

Début : 2025-10-06 10:30:00

fin : 2025-10-06 12:00:00

2025-10-06

Le musée archéologique propose une visite spécifique dédiée aux grands-parents.

Si vous pensez que vos petits-enfants sont trop jeunes pour visiter un musée archéologique ou que ça ne va pas les intéresser, cette activité spécial grands-parents est faite pour vous !

La médiatrice vous montrera qu’il n’y a pas d’âge pour visiter un musée. Elle vous donnera les clés de compréhension du musée et vous présentera les dispositifs de visite disponibles.

Elle vous donnera des conseils et des astuces pour que vous puissiez guider vos petits-enfants de façon amusante.

Elle vous proposera également des activités manuelles faciles à faire au retour à la maison pour poursuivre l’expérience

sur réservation. .

Musée archéologique départemental 13 rue de la Libération Jublains 53160 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 58 13 20 musee.jublains@lamayenne.fr

English :

The archaeological museum offers a special tour for grandparents.

German :

Das Archäologische Museum bietet eine spezielle Führung an, die den Großeltern gewidmet ist.

Italiano :

Il Museo Archeologico offre una visita speciale per i nonni.

Espanol :

El Museo Arqueológico ofrece una visita especial para abuelos.

