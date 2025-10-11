L’art d’être humain apprentissage niveau 1 au centre Shambhala Saint-Yrieix-sous-Aixe

L'art d'être humain apprentissage niveau 1 au centre Shambhala Saint-Yrieix-sous-Aixe samedi 11 octobre 2025.

Saint-Yrieix-sous-Aixe Haute-Vienne

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-12

2025-10-11

Week-end d’introduction à la méditation ouvert à tous et animé par Elizabeth Anscutter et Franck Le Naourèse. Correspond au Niveau 1 de l’Apprentissage Shambhala. Comment devenir des êtres humains dignes, intègres et éveillés ? Comment bien nous conduire dans la société, sans projeter nos névroses sur autrui ni sur nous-mêmes ?

Selon la vision de Chögyam Trungpa, maître de méditation et fondateur de l’Apprentissage Shambhala, la nature de la réalité et de tous les êtres vivants est fondamentalement bonne. Ce principe de bonté fondamentale est le point d’appui qui peut modifier notre vie en orientant individuellement et socialement.

Le déroulement du week-end alternance entre des périodes de méditation assise et en marchant, des enseignements, des groupes de discussion ainsi que des entretiens individuels portant sur la pratique de la méditation. .

Saint-Yrieix-sous-Aixe 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

