L’Art d’être mon père, Espace culturel Boris Vian, Les Ulis

L’Art d’être mon père Vendredi 20 mars, 20h30 Espace culturel Boris Vian Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-20T20:30:00+01:00 – 2026-03-20T21:30:00+01:00

Fin : 2026-03-20T20:30:00+01:00 – 2026-03-20T21:30:00+01:00

Zoé est en CM2. Ses parents sont séparés, et son père, pour pouvoir passer du temps avec sa fille, vient mettre en scène le spectacle de la fête de l’école : la comédie musicale Les Misérables. A travers ces répétitions tout au long de l’année scolaire, il tente de transmettre aux enfants son goût de la poésie, son extrême sensibilité au monde, la nécessité de l’art dans la vie… Mais les choses ne vont pas se passer si simplement, et le père, hanté par ses démons, transgressif et excessif, mettra en péril toute l’entreprise. Le spectacle aura-t-il finalement lieu? Julie Timmerman joue à elle seule une dizaine de personnages, et nous fait traverser cette histoire intime et collective avec humour, amour, gouffres et lumière. Petite Zoé, forme légère et itinérante, est le deuxième volet d’un diptyque commencé avec Zoé, forme à quatre acteurs pour lieux dédiés, créé en janvier 2024 au Théâtre de Belleville.

Espace culturel Boris Vian 1 Rue du Morvan, 91940 Les Ulis Les Ulis 91940 Périgord Essonne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « idiomecanictheatre@gmail.com »}]

Idiomécanic Théâtre – Julie Timmerman théâtre Julie Timmerman