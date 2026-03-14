L’ART DEVANT LA PORTE Rue de la Paix Lamasquère

L’ART DEVANT LA PORTE

Rue de la Paix ESPACE CULTUREL MÉDIATHÈQUE Lamasquère Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Venez participer à ce festival de rue avec de nombreuses animations.

l’art devant la porte est une nouvelle manifestation ou l’art vivant, la musique des ateliers créatifs se déplacent dans les quartiers , les lotissements pour rencontrer les habitants et vivre un moment de culture et de divertissement .

Rue de la Paix ESPACE CULTUREL MÉDIATHÈQUE Lamasquère 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 56 56 29

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English :

Come and take part in this street festival with lots of entertainment.

L’événement L’ART DEVANT LA PORTE Lamasquère a été mis à jour le 2026-03-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE