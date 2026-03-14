L’ART DEVANT LA PORTE Rue de la Paix Lamasquère
L’ART DEVANT LA PORTE Rue de la Paix Lamasquère dimanche 31 mai 2026.
L’ART DEVANT LA PORTE
Rue de la Paix ESPACE CULTUREL MÉDIATHÈQUE Lamasquère Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
Venez participer à ce festival de rue avec de nombreuses animations.
l’art devant la porte est une nouvelle manifestation ou l’art vivant, la musique des ateliers créatifs se déplacent dans les quartiers , les lotissements pour rencontrer les habitants et vivre un moment de culture et de divertissement .
Rue de la Paix ESPACE CULTUREL MÉDIATHÈQUE Lamasquère 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 56 56 29
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and take part in this street festival with lots of entertainment.
L’événement L’ART DEVANT LA PORTE Lamasquère a été mis à jour le 2026-03-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE