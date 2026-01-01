L’art du billet Cité de l’Économie Paris
L’art du billet Cité de l’Économie Paris samedi 24 janvier 2026.
L’art du billet
Visite guidée • À partir de 12 ans • Durée 45 min • Salle des coffres
Les samedis 24 janvier et 28 mars à 16h30
Proposée pour la première fois cette année, cette visite vous plonge dans l’atmosphère singulière de la salle des coffres et dévoile l’histoire et l’esthétique des billets de banque. Derrière chaque motif se cachent des choix symboliques. Figures mythologiques, allégories, héros nationaux… les visuels des billets de banque reflètent les messages politiques, économiques et culturels de leur époque.
Informations pratiques
- Durée : 45 min
- À partir de 12 ans
- Langue : français
- Tarifs : supplément de 2€ sur le billet d’entrée
- Gratuit pour les détenteurs du Pass Cité+
Pour la première fois, cette visite vous plonge dans la salle des coffres pour explorer l’histoire et l’esthétique des billets de banque, révélateurs de messages politiques, économiques et culturels.
payant
Votre billet vous donne également accès à l’exposition permanente.
Public adultes.
Cité de l’Économie 1 place du Général Catroux 75017 Paris
https://www.citeco.fr/agenda/lart-du-billet
