L’art du billet Cité de l’Économie Paris

L’art du billet

Visite guidée • À partir de 12 ans • Durée 45 min • Salle des coffres

Les samedis 24 janvier et 28 mars à 16h30

Proposée pour la première fois cette année, cette visite vous plonge dans l’atmosphère singulière de la salle des coffres et dévoile l’histoire et l’esthétique des billets de banque. Derrière chaque motif se cachent des choix symboliques. Figures mythologiques, allégories, héros nationaux… les visuels des billets de banque reflètent les messages politiques, économiques et culturels de leur époque.

Informations pratiques

Les samedis 24 janvier et 28 mars à 16h30

et à Durée : 45 min

À partir de 12 ans

Langue : français

Tarifs : supplément de 2€ sur le billet d’entrée

sur le billet d’entrée Gratuit pour les détenteurs du Pass Cité+

Pour la première fois, cette visite vous plonge dans la salle des coffres pour explorer l’histoire et l’esthétique des billets de banque, révélateurs de messages politiques, économiques et culturels.

Le samedi 28 mars 2026

de 16h30 à 17h15

Le samedi 24 janvier 2026

de 16h30 à 17h15

payant

Votre billet vous donne également accès à l’exposition permanente.

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-24T17:30:00+01:00

fin : 2026-03-28T18:15:00+01:00

Date(s) : 2026-01-24T16:30:00+02:00_2026-01-24T17:15:00+02:00;2026-03-28T16:30:00+02:00_2026-03-28T17:15:00+02:00

Cité de l’Économie 1 place du Général Catroux 75017 Paris

https://www.citeco.fr/agenda/lart-du-billet



Afficher la carte du lieu Cité de l’Économie et trouvez le meilleur itinéraire

