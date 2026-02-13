l’Art du Chapeau, Potager du Dauphin, Meudon

l’Art du Chapeau 28 février et 1 mars Potager du Dauphin Hauts-de-Seine

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-28T13:00:00+01:00 – 2026-02-28T18:00:00+01:00

Fin : 2026-03-01T11:00:00+01:00 – 2026-03-01T18:00:00+01:00

Quand la couleur devient matière

Les 28 février et 1er mars 2026, le Salon d’honneur du Potager du Dauphin à Meudon s’illuminera d’une palette chromatique inédite. La Fédération Française des Artisans du Chapeau (FFAC) invite le public à une immersion sensorielle et technique au coeur de l’artisanat d’art : « L’art du chapeau, modistes et chapeliers vous en font voir de toutes les couleurs. »

Une exposition sous le signe du nuancier

Pour cette édition exceptionnelle, chaque artisan adhérent s’est vu confier une mission : interpréter une couleur unique et imposée. Le résultat est saisissant : une collection de plus de 42 créations originales formant un véritable nuancier de chapeau.

Chaque exposant présentera un diptyque illustrant les deux facettes de son métier :

Le Chapeau de Ville : l’élégance du quotidien, alliant confort et style.

Le Chapeau Couture : une pièce d’exception, où la créativité et l’audace

technique ne connaissent aucune limite.

Toutes les oeuvres exposées seront proposées à la vente, offrant aux visiteurs l’opportunité rare d’acquérir une pièce unique, certifiée par le savoir-faire français.

Démonstrations en direct avec l’Atelier-Musée du Chapeau (situé à Chazelles-Sur-Lyon).

Des artisans seront présents pour partager l’histoire de ce métier et animer des démonstrations :

Moulage sur formes en bois : la naissance du volume.

Fabrication de fleurs en tissu : la délicatesse du détail.

Garniture en plumes : l’art de la parurerie.

Un écrin de prestige accessible à tous

L’exposition prend place dans le cadre majestueux des Salons d’honneur du Potager du Dauphin, un lieu d’exception rendu accessible par la Ville de Meudon, témoignant de son engagement pour la valorisation du patrimoine et de l’artisanat d’excellence.

La Fédération Française des Artisans du Chapeau a pour objectif de fédérer l’ensemble des artisans travaillant à la fabrication de chapeaux de mode, de ville et de spectacle. Ainsi, nous regroupons des modistes, des formiers, des plumassiers, des fleuristes, des paruriers, des chapeliers, des carcassiers et des feutriers.

Forts de 35 adhérents dès notre première année de fonctionnement en 2023, nous attaquons l’année 2026 plein de projets en tête.

Nous avons à coeur d’apporter une meilleure visibilité et reconnaissance de nos métiers auprès du grand public et des institutions. Nous souhaitons également mettre en avant les chapeaux, en organisant des évènements grand public, telle que cette exposition de chapeaux à Meudon

Potager du Dauphin 15 rue porto riche Meudon 92190 Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine Île-de-France

FFAC