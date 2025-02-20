L’Art du Couple Bourges

L’Art du Couple Bourges samedi 7 février 2026.

L’Art du Couple 7 Boulevard Lamarck Bourges Cher

Tarif : 32 – 32 – EUR

Début : 2026-02-07

2026-02-07

S’aimer c’est facile, mais se supporter ?

L’amour est une évidence, mais pour réaliser l’idylle dont on a rêvé, on a intérêt à s’accrocher.

Une femme doit-elle faire exploser le transformateur électrique de son quartier pour vivre un dîner aux chandelles ? Pourquoi offrir à sa compagne un livre intitulé « pratiquer le silence » est légèrement risqué ?

Eve et Alex, ensemble à la ville comme à la scène, s’amusent avec les zones de turbulence du couple. Authenticité du vécu, drôlerie des situations quotidiennes, chacun peut se reconnaître (ou reconnaître l’autre, tout dépend de son degré de mauvaise foi !).

Une comédie pétillante et sexy qui booste votre libido. 32 .

7 Boulevard Lamarck

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 27 40 60 lesrivesdauron@coulisses.fr

English :

Loving each other is easy, but putting up with each other?

German :

Sich zu lieben ist einfach, aber sich zu ertragen?

Italiano :

Amarsi è facile, ma sopportarsi?

Espanol :

Quererse es fácil, pero ¿aguantarse?

