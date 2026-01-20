L’Art du couple | Comédie des Volcans Opéra-Théâtre Clermont-Ferrand
L'Art du couple | Comédie des Volcans Opéra-Théâtre Clermont-Ferrand samedi 14 février 2026.
L’Art du couple | Comédie des Volcans
Opéra-Théâtre 22 boulevard Desaix Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme
Tarif : 34 – 34 – 34 EUR
Début : 2026-02-14 20:00:00
2026-02-14
S’aimer c’est facile mais se supporter ?
On nous présente l’amour comme une évidence mais pour réaliser l’idylle dont on a rêvé, on a intérêt à s’accrocher !
+33 9 81 74 07 51 hello@comediedesvolcans.fr
English :
Loving each other is easy, but putting up with each other?
Love is presented to us as a matter of course, but to achieve the romance of your dreams, you?d better hang in there!
