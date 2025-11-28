L’Art du Couple Rue Louis Jouvet Vorey

L’Art du Couple

Rue Louis Jouvet L’Embarcadère Vorey Haute-Loire

Tarif : 25 – 25 – 29 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28 20:00:00

fin : 2025-11-28

Date(s) :

2025-11-28

Eve et Alex, couple à la ville comme à la scène, s’amusent avec les zones de turbulence du couple. Authenticité du vécu, drôlerie des situations quotidiennes, chacun peut se reconnaître (ou reconnaître l’autre, tout dépend de son degré de mauvaise foi !).

Rue Louis Jouvet L'Embarcadère Vorey 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Eve and Alex, an on-stage and off-stage couple, play with the turbulence of being a couple. The authenticity of their experiences, the hilarity of everyday situations, everyone can recognize themselves (or the other, depending on how much bad faith they have!).

German :

Eve und Alex, ein Paar in der Stadt und auf der Bühne, spielen mit den Turbulenzen einer Partnerschaft. Authentizität des Erlebten, Komik der Alltagssituationen, jeder kann sich selbst erkennen (oder den anderen erkennen, es kommt auf den Grad der Unaufrichtigkeit an!).

Italiano :

Eve e Alex, una coppia in scena e fuori scena, si divertono con le turbolenze dell’essere coppia. L’autenticità delle loro esperienze e l’umorismo delle situazioni quotidiane fanno sì che ognuno si riconosca (o si riconosca nell’altro, a seconda di quanta malafede abbia!).

Espanol :

Eve y Alex, una pareja dentro y fuera del escenario, se divierten con las turbulencias de ser pareja. La autenticidad de sus vivencias y el humor de las situaciones cotidianas hacen que todos puedan reconocerse (o reconocer al otro, ¡según la mala fe que tengan!).

