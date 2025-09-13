L’Art du Drift Mulhouse

L’Art du Drift Mulhouse samedi 13 septembre 2025.

L’Art du Drift

17 rue de la Mertzau Mulhouse Haut-Rhin

Début : Dimanche 2025-09-13 10:00:00

fin : 2025-09-14 18:00:00

2025-09-13 2025-09-14

Le Musée national de l’Automobile ouvre pour la toute première fois les portes de son autodrome à un événement entièrement dédié au drift un week-end unique, placé sous le signe de la glisse, des performances et de la passion automobile.

L’Art du Drift vous invite à vivre deux jours de démonstrations spectaculaires, de rencontres et de musique, dans le cadre exceptionnel du plus grand musée automobile du monde. L’autodrome se transforme en véritable terrain de jeu pour des pilotes qui ont marqué l’histoire du drift français. Que vous soyez passionné de sport auto, amateur de sensations fortes ou simple curieux, vous plongerez dans un univers vibrant, festif et ouvert à tous.

Au programme

– démonstrations de drift à couper le souffle,

– baptêmes pour vivre la discipline de l’intérieur,

– concerts live,

– village exposants,

– food trucks,

– rencontres avec des pilotes passionnés.

Une immersion totale dans l’art du drift, entre émotion, adrénaline et bonne humeur. Un rendez-vous inédit en Alsace, à ne pas manquer pour tous ceux qui aiment l’automobile et les sensations extrêmes. .

17 rue de la Mertzau Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 33 23 23 info@museedelauto.org

