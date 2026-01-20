L’Art du Goût : Dégustation et contemplation GALERIE D’ART LE COMOEDIA Brest Samedi 7 février, 11h00 sur inscription 20€

Fort de son succès, la galerie d’art Le Comoedia vous propose la deuxième édition de « L’Art du Goût », une visite de l’exposition Nature Double au cours de laquelle les participants sont invités à découvrir les bières de la brasserie de Ploumoguer, Arvarus, tout en contemplant les œuvres de l’exposition.

Les œuvres de l’exposition-vente Nature Double deviennent le fil conducteur de la dégustation : la puissance des éléments naturels, traduite par les coups de pinceau et les sculptures animalières, accompagne et révèle les flaveurs houblonnées de la bière. Guidés à travers les paysages exposés, les visiteurs affineront leur perception sensorielle en écoutant la guide décrypter les œuvres, tandis que le zythologue les initiera à la reconnaissance des différentes notes aromatiques de 4 bières différentes brassées par la brasserie locale Arvarus, pour une expérience immersive et multisensorielle.

Les plus de cette visite :

Un tarif attractif pour une expérience unique et exclusive : pour 20 €, vous bénéficiez d’une double immersion artistique et sensorielle :

Vous avez un accès privilégié à l’exposition Nature Double, en dehors des horaires habituels, dans une atmosphère intimiste, le nombre de places étant limité.

Vous profitez d’une dégustation guidée de 4 bières artisanales de la brasserie Arvarus, accompagnée par un zythologue expert.

Vous bénéficiez d’échanges culturels et conviviaux dans un cadre exceptionnel, au cœur de la galerie d’art Le Comoedia.

« L’art du goût », c’est l’alliance du plaisir, de la découverte et de la culture, accessible à tous les amateurs d’art et de saveurs fines. Une occasion de vivre un moment d’exception.

Et si vous souhaitez prolonger votre expérience sensorielle, le restaurant Les Enracinés, situé à quelques pas de la galerie, proposera un déjeuner imaginé en accord avec les bières d’Arvarus (18 € le plat, 22 € le plat et le dessert).

Programmation unique de “L’art du goût » le Samedi 7 février, 11h à 12h30.

A noter :

Le billet de L’Art du Goût n’inclut pas le déjeuner aux Enracinés.

Pour ajouter une réservation aux Enracinés, merci de nous adresser un email à : [contact@artcomoedia.fr](mailto:contact@artcomoedia.fr)

Déroulement de la dégustation

La dégustation commentée dure environ 60 minutes. Vous disposez ensuite de 30 minutes pour vos questions, vos achats, ou pour

profiter du Comoedia et revoir librement les œuvres.

Arrivée : 15 minutes avant le début de la visite pour le contrôle des billets.

Fermeture des portes à 11h heures. Au-delà de cet horaire, il ne sera plus possible d’accéder à la visite.

Informations pratiques

Tarif de la visite avec dégustation : 20 € par personne. Le règlement s’effectue uniquement sur internet et votre billet numérique ou papier sera à présenter lors de votre venue.

Le nombre de participants est limité pour garantir une expérience immersive et qualitative. Ne tardez pas à réserver votre billet et assurez-vous une place pour cette rencontre artistique exclusive.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-07T11:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-07T12:30:00.000+01:00

https://www.billetweb.fr/l-art-du-gout contact@artcomoedia.fr

GALERIE D’ART LE COMOEDIA 35 rue du Château 29200 Brest Centre Ville Brest 29200 Finistère



