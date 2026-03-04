L’art du Matte Painting, Université d’Évry – Galerie Cesária Évora, Évry-Courcouronnes

L’art du Matte Painting Jeudi 26 mars, 12h00 Université d’Évry – Galerie Cesária Évora Essonne

Vernissage-conférence le 26 mars de 12h à 14h

Avant l’essor des effets numériques, le matte painting permettait de créer des décors impossibles à filmer en conditions réelles. À partir de peintures photoréalistes réalisées sur verre ou masonite, les artistes composaient paysages monumentaux, architectures imaginaires et extensions de décors, produisant des illusions saisissantes au service de la vision des réalisateurs.

Une immersion dans les coulisses du cinéma

L’exposition présente trois œuvres originales exceptionnelles ainsi que des reproductions issues de l’exposition Le cinéma en trompe-l’œil. Parmi les décors emblématiques exposés : un paysage jour-nuit réalisé pour Denis la Malice (1993), une université fictive conçue pour Prof et Rebelle (1996) et le célèbre Chinese Theater d’Hollywood recréé pour Double Dragon (1994).

Cette exposition offre une occasion rare de comprendre le rôle essentiel des matte painters dans la fabrication des images cinématographiques et de valoriser un patrimoine artistique souvent éclipsé par les technologies contemporaines.

Vernissage-conférence

La visite est animée par Rejane Vallée, sociologue et spécialiste des effets spéciaux au cinéma. Elle replacera le matte painting dans une perspective historique et esthétique, en éclairant ses enjeux techniques, artistiques et culturels.

Un rendez-vous ouvert aux passionné.es de cinéma, aux étudiant·es et à toutes celles et ceux qui souhaitent découvrir les coulisses d’un art illusionniste qui a façonné l’imaginaire du grand écran.

Université d'Évry – Galerie Cesária Évora 23 boulevard François Mitterand – Évry-Courcouronnes Évry-Courcouronnes 91080 Courcouronnes Essonne Île-de-France

La galerie Cesária Évora accueille une exposition consacrée au matte painting, technique spectaculaire et pourtant méconnue de l’histoire du cinéma.