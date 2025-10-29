L’ART DU MENSONGE – L ART DU MENSONGE – MAGIC MIRRORS Istres

En amour mentir ça aide…ou pas ! Qui n’a jamais menti pour parvenir à ses fins ? Qui n’est jamais tombé sur un mytho prêt à tout pour vous conquérir ?Sylvie ne s’attendait pas à retrouver Matthieu des années après l’avoir perdu de vue. Matthieu ne s’attendait pas à revoir Sylvie non plus.D’autant qu’il ne l’avait jamais vue avant et qu’il ne s’appelle pas Matthieu mais Alexandre.Mais quand on est célibataire comme Alexandre et qu’une fille magnifique vous prend pour un autre, n’est ce pas tentant de jouer le jeu ?C’est comme cela que Matthieu et Sylvie vont décider de se revoir, pour parler du passé et de tous ces moments forts qu’ils ont vécus ensemble.Sauf qu’à vouloir trop passer pour un autre, on se retrouve souvent dans des situations ingérables… Alexandre va vite en faire l’expérience.Sans mentir, une comédie à conseiller à tous les mythos et ceux qui veulent les débusquer. Après de nombreux succès Même Jour Même heure , La guerre des sexes aura- t -elle lieu Vous pouvez embrasser la mariée Julien Sigalas continue ici dans L’art de faire rire avec sa toute dernière comédie.

MAGIC MIRRORS 2 CHEMIN DE LA COMBE AU FÉES 13800 Istres 13