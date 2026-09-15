Informations pratiques

Pontarlier

L’art du portrait : pose, regard et cadrage

Musée Municipal Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-31 14:30:00

fin : 2026-10-31 16:30:00

Date(s) :

2026-10-31

Organisé par le Musée Municipal de Pontarlier.

En compagnie de Béchar El Mahfoudi, artiste plasticien, initiez-vous à l’art du portrait photographique. Jeu de regards, travail de la pose, cadrage et expression : explorez les secrets d’une image réussie et devenez à la fois photographe et modèle.

À partir de 14 ans.

Réservation conseillée nombre de places limité. .

Musée Municipal Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 82 16 musee@ville-pontarlier.com

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English : L’art du portrait : pose, regard et cadrage

L’événement L’art du portrait : pose, regard et cadrage Pontarlier a été mis à jour le 2026-09-02 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS