L’art du portrait : pose, regard et cadrage Pontarlier
samedi 31 octobre 2026 · Pontarlier
Informations pratiques
Pontarlier
L’art du portrait : pose, regard et cadrage
Musée Municipal Pontarlier Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31 14:30:00
fin : 2026-10-31 16:30:00
Date(s) :
2026-10-31
Organisé par le Musée Municipal de Pontarlier.
En compagnie de Béchar El Mahfoudi, artiste plasticien, initiez-vous à l’art du portrait photographique. Jeu de regards, travail de la pose, cadrage et expression : explorez les secrets d’une image réussie et devenez à la fois photographe et modèle.
À partir de 14 ans.
Réservation conseillée nombre de places limité. .
Musée Municipal Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 82 16 musee@ville-pontarlier.com
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English : L’art du portrait : pose, regard et cadrage
L’événement L’art du portrait : pose, regard et cadrage Pontarlier a été mis à jour le 2026-09-02 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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