L’art du tirage photographique en noir et blanc | Rencontre, Musée de la libération de Paris – Musée du Général Leclerc – Musée Jean Moulin, Paris

Informations pratiques

L’art du tirage photographique en noir et blanc | Rencontre Dimanche 20 septembre, 16h00 Musée de la libération de Paris – Musée du Général Leclerc – Musée Jean Moulin Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Autour de l’exposition « Robert Capa, photographe de guerre », rencontre exceptionnelle avec Thomas Consani, tireur argentique noir et blanc, au musée de la Libération de Paris.

Le programme Maîtres d’art–Élèves vise à préserver et à mettre en valeur des techniques rares et exceptionnelles détenues par des professionnels des métiers d’art. Ces derniers sont accompagnés par l’Institut pour les Savoir-Faire Français, depuis 2012, pour transmettre leurs compétences à un autre professionnel, appelé Élève, afin d’assurer la continuité de ces savoir-faire qui contribuent à la richesse de notre patrimoine immatériel. Cette transmission s’achève par l’attribution du titre de Maître d’art. Ce dernier, créé en 1994 par le ministère de la Culture, s’inspire du modèle japonais des « Trésors nationaux vivants » (Ningen Kokuhō). Il distingue des professionnels d’exception en leur confiant une mission officielle de transmission. Il représente la plus haute reconnaissance de l’État pour un professionnel des métiers d’art.

En 2026, Thomas Consani (tireur argentique noir et blanc) et son élève Alexandre Dias Lopes, tous les deux chez Picto, intègrent le programme Maîtres d’art–Élèves. Pendant deux ans, ils travailleront à la transmission de ce savoir-faire et à la valorisation de ce métier, dans un contexte marqué par le bicentenaire de la photographie (septembre 2026 – septembre 2027).

Musée de la libération de Paris – Musée du Général Leclerc – Musée Jean Moulin 4 Avenue du Colonel Henri Rol-Tanguy, 75014 Paris, France Paris 75014 Quartier du Montparnasse Paris Île-de-France 33171283475 https://www.museeliberation-leclerc-moulin.paris.fr Collections diversifiées : fonds documentaire, fonds photographique (environ 1.500 clichés, plus négatifs), environ 1.000 ouvrages généraux sur la période. L’ensemble peut être consulté au centre de documentation du musée. Métro Denfert-Rochereau

Conférence de Thomas Consani autour de l’exposition « Robert Capa, photographe de guerre »

© Flaminia Reposi