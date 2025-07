L’art du verre un été à la carte Châlette-sur-Loing

46 Rue de la Fonderie Châlette-sur-Loing Loiret

Tarif : – – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-15 15:00:00

fin : 2025-07-30

Date(s) :

2025-07-15 2025-08-03

Après Baccarat, Thierry Henry s’est installé dans son nouvel atelier à Chalette-sur-Loing en 2016. Il réalise au chalumeau, de magnifiques sculptures en verre, avec beaucoup de détails et de finesse.

Il vous expliquera les différentes étapes de transformation du verre et sa complexité. Les sujets animaliers sont sa plus grande production, mais il excelle également dans d’autres sujets. C’est avec grand plaisir, que Thierry Henry vous fera découvrir son art. .

46 Rue de la Fonderie Châlette-sur-Loing 45120 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 00 87 contact@tourisme-montargis.fr

