L’Art du Vin Séjour œnotouristique Dégagnac

Dégagnac Lot

Tarif : 1150 – 1150 – EUR

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-18

2025-10-11

Une semaine de vin exclusive au cœur des vignobles de Cahors.

Plongez dans l’art de vivre du sud-ouest de la France

Plongez dans l’art de vivre du sud-ouest de la France. ‘L’Art du Vin’ est une expérience raffinée, conçue pour ceux qui apprécient la profondeur, l’authenticité et la qualité.

Partez à la découverte de cinq domaines d’exception dans cette célèbre région viticole avec tout le temps pour savourer la gastronomie, la culture et la détente.

Éléments clés:

– Visites guidées à 5 domaines viticoles d’exception sélectionnés dans la région de Cahors

– Dégustations, visites et atelier de création de votre propre assemblage de vin biodynamique

– Hébergement dans les gîtes authentiques du Domaine de Montsalvy

– Soirée tapas, deux déjeuners gastronomiques et un dîner d’adieu raffiné

– Petit groupe (max. 10 participants) .

Dégagnac 46340 Lot Occitanie +33 5 65 41 51 57 daan-drummen@hotmail.com

English :

An exclusive wine week in the heart of the Cahors vineyards.

Immerse yourself in the art of living in southwest France

German :

Eine exklusive Weinwoche im Herzen der Weinberge von Cahors.

Tauchen Sie ein in die Lebensart des Südwestens Frankreichs

Italiano :

Una settimana esclusiva all’insegna del vino nel cuore dei vigneti di Cahors.

Immergetevi nell’arte di vivere nel sud-ovest della Francia

Espanol :

Una exclusiva semana del vino en el corazón de los viñedos de Cahors.

Sumérjase en el arte de vivir en el suroeste de Francia

