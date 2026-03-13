L’Art du Vin visite & atelier dégustation Musée Crozatier Le Puy-en-Velay

L’Art du Vin visite & atelier dégustation

Musée Crozatier 2 rue Antoine Martin Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : 26 – 26 – 26 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 20:00:00

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

Depuis des siècles, la robe et l’éclat du vin inspirent les artistes. Une œnologue et un guide-conférencier vous dévoilent les différentes facettes du divin breuvage à travers les collections du musée.

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Musée Crozatier 2 rue Antoine Martin Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 06 62 40 patrimoine.accueil@lepuyenvelay.fr

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English :

For centuries, the color and brilliance of wine have inspired artists. A ?nologist and a guide-lecturer reveal the different facets of the divine beverage through the museum’s collections.

L’événement L’Art du Vin visite & atelier dégustation Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay