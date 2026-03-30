L’art du vitrail manceau La Cathédrale de la Renaissance au XXème siècle Maison du Pilier-Rouge Le Mans
L’art du vitrail manceau La Cathédrale de la Renaissance au XXème siècle Maison du Pilier-Rouge Le Mans jeudi 16 avril 2026.
L’art du vitrail manceau La Cathédrale de la Renaissance au XXème siècle
Maison du Pilier-Rouge 43 Grande Rue Le Mans Sarthe
Tarif : 2 – 2 – 3 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16 16:15:00
fin : 2026-04-16 17:00:00
Date(s) :
2026-04-16
A la Renaissance, les rois et reines Valois offrent de splendides vitraux à la cathédrale. L’art du vitrail s’estompe les siècles suivants pour renaître au XIXème siècle en même temps que l’intérêt pour le Moyen Âge. Le Mans redevient l’un des centres créatifs français et européen de l’art du vitrail.
Des jumelles vous seront prêtées lors de cette visite. Vous avez également la possibilité de ramener vos propres jumelles si vous en possédez.
Des jumelles vous seront prêtées lors de cette visite. Vous avez également la possibilité de ramener vos propres jumelles si vous en possédez.
Votre guide sera Sibyl Davy
Billetterie Maison du Pilier-Rouge et Office de Tourisme .
Maison du Pilier-Rouge 43 Grande Rue Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22
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L’événement L’art du vitrail manceau La Cathédrale de la Renaissance au XXème siècle Le Mans a été mis à jour le 2026-03-26 par CDT72
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